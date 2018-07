Casillas chama torcida e diz que Real acredita em vaga Capitão do Real Madrid mesmo no banco de reservas, Iker Casillas concedeu longa entrevista coletiva nesta quinta-feira, um dia depois de a equipe ser goleada por 4 a 1 pelo Borussia Dortmund e se complicar na busca pela "La Décima" (décimo título da Liga dos Campeões). Num evento da Adidas em Madri, o goleiro falou sobre a situação do time, sua relação com Mourinho e seu futuro no Real.