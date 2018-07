Casillas diz que espanhóis são os melhores do mundo O goleiro Iker Casillas, do Real Madrid, defendeu nesta segunda-feira que um espanhol seja agraciado com o Prêmio Bola de Ouro da Fifa, a ser entregue em janeiro ao melhor jogador de 2010. O argentino Lionel Messi, premiado em 2009, concorre com os espanhóis Xavi e Iniesta, todos do Barcelona.