Casillas diz que jogos contra Barcelona serão distintos

"Teremos quatro partidas seguidas contra eles, todas diferentes às da Liga dos Campeões. Faltam dez dias para as semifinais, então agora temos que pensar na partida mais próxima, que é do Espanhol. Esta partida não é igual a uma eliminatória de ida e volta, que asseguro que será diferente", afirmou o capitão do Real.

Se os jogos da Copa do Rei e da Liga dos Campeões são decisivos, o do Campeonato Espanhol, já neste sábado, tem menor importância prática. Ainda que vença o rival em casa, o Real Madrid seguirá cinco pontos atrás do Barcelona no nacional, diferença difícil de tirar, haja visto que os catalães só não conquistaram nove dos 93 pontos que disputaram até aqui.

Mesmo assim, Casillas garante que o Real Madrid jogará seu máximo no jogo deste sábado. "Como capitão do Real Madrid, se digo que a partida do Espanhol não importa, falto com respeito a todos os nosso torcedores. Vamos com a ideia de ganhar e diminuir os pontos que nos separam do líder. Só depois pensaremos na final da Copa do Rei (no dia 20), porque o título espanhol ainda é possível."

Tendo sofrido apenas três gols na atual temporada da Liga dos Campeões, Casillas acredita que o Real Madrid finalmente voltou ao seu lugar: "Tardamos bastante em voltar para onde todos os seus torcedores queriam. Foi positiva a ida e a volta contra o Tottenham. O Real Madrid é claro merecedor de passar para a próxima fase", avaliou o goleiro.