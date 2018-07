Casillas é vazado pela primeira vez no Porto em derrota para o Mönchengladbach O goleiro Casillas foi vazado pela primeira vez defendendo o Porto. Depois de uma estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Duisburg na última semana, o espanhol não conseguiu evitar a derrota do time português por 2 a 1 para o Borussia Mönchengladbach, nesta sexta-feira, em amistoso disputado na Alemanha.