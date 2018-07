Casillas enxerga 2014 como fim de uma geração na Espanha

MADRI - O goleiro Iker Casillas admitiu nesta quarta-feira que deve deixar a seleção espanhola após a disputa da Copa de 2014. Capitão da Espanha na conquista do bicampeonato europeu (2008 e 2012) e do título mundial em 2010, ele entende que a competição no Brasil vai marcar o fim de uma geração na equipe nacional e que será hora de abrir espaço para jovens jogadores.

Aos 31 anos, Casillas é um dos expoentes da geração que fez a Espanha dominar o futebol mundial nos últimos anos, junto com Xavi, Iniesta, Piqué e Puyol, entre outros. "Depois do Brasil, muitos de nós, jogadores, decidirão deixar a seleção e abrir caminho para os mais jovens", afirmou o goleiro, durante um evento promocional nesta quarta-feira em Madri.

Antes disso, porém, ele espera manter a seleção espanhola no topo. "Apesar de sermos favoritos, ganhar outro Mundial não será nada fácil. Seria a coroação de uma equipe excepcional", disse Casillas, que começou a defender a Espanha em 2000, com um total de 143 jogos disputados - nesse período, se firmou como titular e acabou virando um dos líderes do grupo.

Apesar de já vislumbrar sua despedida da seleção, Casillas ainda não projeta o fim da carreira. "Vou jogar enquanto minha cabeça aguentar. É mais uma questão psicológica. No momento, meu objetivo é cumprir meu contrato", disse o goleiro, cujo vínculo atual vai até 2017 com o Real Madrid, clube que defende desde as categorias de base e do qual é ídolo.