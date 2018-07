Casillas estreia no Porto com vitória e sem sofrer gols; Bayern goleia o Valencia Principal reforço do Porto para a temporada, Iker Casillas estreou como um goleiro tem que estrear: sem levar gols. O ex-jogador do Real Madrid começou como titular e teve boa atuação na vitória do time português sobre o Duisburg por 2 a 0, neste sábado, na Alemanha.