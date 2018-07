Casillas na reserva do Real Madrid não preocupa Vicente Del Bosque

MADRI - Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Iker Casillas parece não contar mais com o mesmo prestígio, pelo menos no que diz respeito ao Real Madrid. Colocado na reserva na temporada passada por José Mourinho, com quem parecia não ter o melhor dos relacionamentos, o experiente jogador de 32 anos foi mantido nessa condição pelo novo técnico da equipe, Carlo Ancelotti, na estreia do Campeonato Espanhol, contra o Betis, no último domingo.

O momento poderia atrapalhar sua sequência na seleção, mas não foi isso o que indicou o técnico da Espanha, Vicente del Bosque. O comandante garantiu estar satisfeito com o que Casillas, titular absoluto do time espanhol nos últimos anos, tem demonstrado e rechaçou a possibilidade de tirá-lo da equipe, pelo menos por enquanto.

"Eu não acho que teremos grandes mudanças. Nós estamos felizes com todos nossos três goleiros. Não é um grande problema se eles estão há um, dois ou até mesmo dez jogos sem atuar", afirmou Del Bosque, em entrevista à rádio espanhola Cope.

Desta forma, Casillas deverá estar presente na lista de convocados de Del Bosque, que será anunciada no próximo dia 30, para a partida contra a Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, no dia 6 de setembro. Resta saber se até lá ele recuperará a titularidade do Real Madrid, hoje nas mãos de Diego López.