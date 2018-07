Casillas promete treinar para recuperar posição no Real Depois de dez anos consecutivos como titular absoluto do gol do Real Madrid, Casillas foi surpreendido no último sábado e ficou no banco na derrota por 3 a 2 diante do Málaga, pelo Campeonato Espanhol. Premiado como melhor goleiro do mundo pela Fifa nos últimos quatro anos, ele parece não estar tão prestigiado com o técnico José Mourinho, que preferiu promover Adán à titularidade.