Casillas relembra momentos antes de sofrer ataque cardíaco em documentário

O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, contou como foram os momentos antes de sofrer um ataque cardíaco em 2019, enquanto estava em um treino do Porto, o último clube que defendeu na carreira, em entrevista para o documentário 'Colgar las Alas', do canal de TV espanhol Moviestar+.

"Estava com a equipe quando comecei a me sentir pesado, com falta de ar. Comecei a pensar que poderia ser uma alergia. Fui até o treinador de goleiros e senti um aperto no peito. Deitei no chão, e percebi que algo estava errado comigo", relembrou Casillas.

"É como se você estivesse em uma piscina e, de repente, quisesse sair sem conseguir. Era uma angústia. Eu ficava cada vez mais ofegante", relata. Ele relembra a ida ao hospital. "Eu estava atrás do banco do passageiro, não conseguia me sustentar. Me colocaram no cinto de segurança e eu deitei. Nunca pensei que isso levaria a um ataque cardíaco", afirmou o ex-goleiro.

Segundo o goleiro, foi uma coisa boa ele estar no treino já que, se estivesse em casa, não saberia como reagir, pois a sua esposa havia viajado. "Se acontecesse comigo na véspera, em casa, com certeza eu teria ficado no local. Passei noites com angústia e até um espirro era um drama. O médico me disse que eu não ia morrer, mas houve um dia em que antes de dormir, eu disse que poderia não acordar, mas tentaria descansar", continuou Casillas.

Casillas ficou o resto da temporada afastado, e então anunciou sua aposentadoria. Apesar de todos os riscos, diz ter vontade de voltar a jogar futebol. "É a primeira pré-temporada em 22 anos que não faço com uma equipe. É estranho. Tenho um pouco de inveja por não estar no gol. Às vezes, tenho vontade de correr para jogar bola, e percebo que o corpo não é o mesmo de dois meses e meio atrás. É verdade que me sinto melhor a cada dia, mas é lento", disse.

Na carreira, Casillas foi campeão de cinco Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões, duas Eurocopas e uma Copa do Mundo.