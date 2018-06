Casillas renova contrato e jogará mais uma temporada pelo Porto

Prestes a completar 37 anos, Iker Casillas permanecerá por mais um ano no Porto. Nesta quinta-feira, o clube português e o próprio goleiro espanhol anunciaram, em publicação na respectivas redes sociais, a renovação do contrato entre eles para a temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Após passagem marcante pelo Real Madrid, onde iniciou a sua carreira e viveu os seus principais momentos como jogador, Casillas chegou ao Porto em 2015. "Mais una temporada!", escreveu o goleiro espanhol em seu perfil no Instagram, confirmando que atuará pelo quarto ano seguido com a camisa do time português.

Em três anos no Porto, Casillas disputou 114 jogos pelo clube, sendo 31 na temporada 2017/2018. E foi neste ano que o goleiro conquistou o seu primeiro título pelo time, tendo vencido o Campeonato Português.

Na sua gloriosa carreira, Casillas soma cinco títulos do Campeonato Espanhol e três da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. Ele também possui longo currículo pela seleção espanhola, tendo sido parte do grupo que disputou as edições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 da Eurocopa e de 2002, 2006, 2010 e 2014 da Copa do Mundo. Assim, foi campeão continental em 2008 e 2012 e mundial em 2010. Agora, então, atuará por ao menos mais um ano pelo Porto.