Casillas revela não querer se aposentar pelo Real Madrid

MADRI - Um dos grandes ídolos do Real Madrid, Iker Casillas não sonha em jogar durante toda a carreira no Santiago Bernabéu. O goleiro de 31 anos revelou nesta terça-feira que pretende atuar apenas mais quatro ou cinco anos no clube madrilenho e depois tomar outros rumos. Em entrevista ao site espanhol LaSexta, disse que os Estados Unidos seria um bom destino.

"Eu gostaria de jogar de uma forma mais tranquila, teria que fazer isso em outro lugar. Mas não posso jogar em uma equipe que enfrente o Real Madrid. Por exemplo, nos Estados Unidos, que me encantam. Mas isso daqui uns quatro, cinco anos. Se os críticos são cruéis agora que tenho 31 anos, imagine com 37. Talvez os reflexos não sejam os mesmos de agora", justificou.

O jogador também falou da sonhada "La Décima", como é chamada a desejada décima conquista do Real na Liga dos Campeões. Casillas disse não se importar em ver o Barcelona aumentar ainda mais a vantagem na ponta do Campeonato Espanhol, desde que o time madrilenho vença a competição continental.

"Entre uma coisa e outra? A Décima, sem dúvida. Se me disser que o Barcelona vai abrir 25 pontos, não é a imagem que queremos passar numa competição importante, mas se me disser que vamos ganhar a Décima, quero a Décima", garantiu ele.