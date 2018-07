Casillas sonha levantar outra taça pela Espanha na Eurocopa

Amado pela torcida do Real Madrid, Iker Casillas é um dos jogadores mais importantes da história do futebol espanhol. Exagero? De jeito nenhum. Afinal de contas, o goleiro foi o capitão de sua seleção na conquista da Eurocopa de 2008, repetiu a dose no Mundial de 2010 e pode levantar hoje mais uma taça. Casillas é um símbolo da melhor seleção que a Espanha já teve.

O goleiro é titular da seleção desde a Copa de 2002, um tempo em que o time era ridicularizado mundo afora por sua sina de fracassos nas grandes competições. A alegria por ter participado de uma revolução no futebol espanhol, que deixou de ser uma piada para se tornar o mais temido do planeta, é tamanha que Casillas mal consegue acreditar no que tem vivido.

"O que nós estamos vivendo agora era impensável até quatro anos atrás: ganhar uma Eurocopa e um Mundial e, depois, chegar a outra decisão", comentou o goleiro. "A situação agora é diferente, mas muito estimulante. Não por podermos fazer história, que já está feita, mas por podermos defender um título que nos custou muito conquistar há quatro anos."

Desde antes da Eurocopa Casillas tem dito que esse torneio seria muito difícil para a Espanha porque, ao contrário do que acontecia no passado, agora todas as equipes têm o time espanhol como o adversário a ser batido. Não por acaso, os campeões europeus e mundiais sofreram muito na semifinal, contra Portugal. E, segundo Casillas, vão sofrer de novo hoje, em Kiev.

"A Itália tem um bom time", opinou o capitão da equipe espanhola. "Não foi nenhuma surpresa os italianos terem vencido a Alemanha (na semifinal). Eles são muito fortes, sabem para que jogam. Em nenhum momento nós pensamos que somos os favoritos para ganhar o título, muito pelo contrário. Acredito que as chances estão divididas em partes iguais."