Casillas também reclama da bola da Copa do Mundo

As críticas de Casillas foram feitas após a vitória dos atuais campeões europeus sobre a Arábia Saudita por 3 a 2, em amistoso disputado no sábado. "É triste que uma competição tão importante como a Copa do Mundo tenha um elemento importante com essa condição vergonhosa".

Na sexta-feira, Julio Cesar, goleiro titular da seleção brasileira, também fez duras críticas à bola desenvolvida pela Adidas para a Copa do Mundo. O jogador da Inter de Milão disse que a Jabulani era "horrível" e parecia "aquelas bolas que se compra em supermercado".

Casillas ressaltou que "não são apenas os goleiros que estão reclamando disto". O atacante Pazzini, da seleção italiana, também fez duras críticas recentemente. Com a Jabulani em campo, a Copa do Mundo da África do Sul começará a ser realizada no dia 11 de junho.