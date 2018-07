Casillas visita museu do Porto e vê 'clube fantástico'

"É um museu maravilhoso e com muita história, no qual conheci a evolução do clube ao longo dos tempos. É importante para um jogador conhecer a história do clube que representa e tenho a certeza de que, nos próximos tempos, conhecerei ainda mais sobre um clube tão fantástico como o Porto", ressaltou o jogador, em entrevista ao canal de TV e ao site oficial do time português.

Embora tenha se consagrado com todos os títulos importantes possíveis com a camisa do Real Madrid e da seleção espanhola, Casillas garante estar muito motivado para buscar conquistas de expressão agora defendendo um dos gigantes de Portugal. "Espero daqui a alguns anos também fazer parte deste museu", projetou. "Espero poder seguir dando êxitos a nível nacional e internacional a um clube tão grande como o Porto", completou.

O novo goleiro do Porto visitou o museu do clube vestindo uma camisa do time, no qual usará o número 12 em seu uniforme. O clube ainda não confirmou a data da apresentação oficial do jogador como reforço, assim como é pouco provável que o atleta participe do amistoso de pré-temporada que a equipe fará contra o Fortuna Sittard, nesta quarta-feira.