Casimiro fará transmissão de jogos do Campeonato Carioca e série de Neymar na Twitch

Um dos maiores fenômenos da internet nos últimos meses, o streamer Casimiro Miguel será o responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca na Twitch em 2022, em parceria iédita do torneio. O jornalista, que conta com 1,5 milhão de inscritos na plataforma, também irá apresentar a pré-estreia global da série "Neymar - O Caos Perfeito".

Ao todo, Casimiro vai transmitir 16 jogos do Cariocão em seu canal, sendo o primeiro o duelo entre Flamengo x Portuguesa-RJ, na quarta-feira, às 21h35. Os confrontos são os mesmos que serão exibidos pela Record TV, detentora dos direitos da competição na TV aberta.

Nos últimos dias, o streamer fechou contrato com a LiveMode para conseguir levar ao seu canal a transmissão de partidas de futebol e de outros esportes ao vivo. A negociação para a transmissão do Campeonato Carioca foi intermediada também pela Sportsview. Além da Twitch, a competição pode ser acompanhada no Facebook e no YouTube.

Por sua vez, a exibição do primeiro episódio da série sobre Neymar é uma parceria com a Netflix e pode ser conferida no canal de Casimiro nesta segunda-feira, dia 24, a partir das 20h. Já nesta terça-feira, às 18h, o jornalista comanda uma entrevista com o atacante do Paris Saint-Germain no Twitter sobre a produção.

Além de Casimiro, outros streamers também fecharam parcerias com o Cariocão e poderão transmitir o torneio em seus canais da Twitch. São eles: Gaules, Flow Sports Club, BT0, VelhoVamp, Apoka e RonaldoTV, canal oficial de Ronaldo Fenômeno.

Jornalista da TNT Sports, Casimiro começou virou sucesso na internet com seus "reacts" na Twitch, onde ele reage aos mais variados vídeos — como virais do YouTube, compilados de futebol e até mesmo episódios completos de programas de TV —, e onde também conta histórias pessoais com bastante bom humor. Recentemente, ele foi eleito Personalidade do Ano no Prêmio ESports Brasil 2021.