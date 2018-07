Caso Iago: São Paulo é denunciado e pode até ser rebaixado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou nesta sexta-feira que denunciou o São Paulo no caso da contratação do zagueiro Iago Maidana. O clube do Morumbi pode até ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Não há data para a realização do julgamento.

O zagueiro de 19 anos foi contratado pelo São Paulo em setembro, em operação que envolveu também o Criciúma, o Monte Cristo (GO) e um grupo de investidores chamado Itaquerão Soccer. A presença desta empresa é que motivou a ida do caso para o tribunal. Os três clubes foram denunciados.

Iago Maidana chegou ao São Paulo por R$ 2 milhões depois de sair do Criciúma e passar dois dias vinculado ao Monte Cristo, da terceira divisão goiana. A operação para deixar o clube catarinense teve a participação da Itaquerão Soccer, que pagou R$ 800 mil para a rescisão do contrato.

O artigo 34 prevê que os clubes que foram denunciados possam ficar proibidos de registrar novos jogadores e perder pontos e até "rebaixamento para divisão imediatamente inferior a que estiver disputando".