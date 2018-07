‘Caso Petros’ será julgado de novo na quinta-feira

Corinthians e Grêmio se enfrentarão neste domingo em Itaquera, e travarão uma disputa no tribunal semana que vem. O STJD marcou para quinta-feira o novo julgamento do ‘caso Petros’.

Em meio à disputa por uma vaga na Libertadores, o Corinthians, absolvido em primeira instância, ainda pode perder quatro pontos por uma suposta escalação irregular do jogador. O Grêmio foi uma das equipes que recorreram da decisão do tribunal – a outra foi o Internacional, que também luta por um lugar no G-4.

A data do novo julgamento foi divulgada nesta sexta-feira pelo STJD. O caso será analisado pelo Pleno um mês depois da primeira decisão, e a apenas duas rodadas do fim do campeonato.

No primeiro julgamento, a CBF e a Federação Paulista de Futebol foram consideradas culpadas por um erro de registro do novo contrato do jogador com o Corinthians. Houve divergência de datas.

O nome de Petros apareceu no BID da CBF no dia 1º de agosto, uma sexta-feira. Porém, o registro na FPF é do dia 2, um sábado, o que significa que ele só poderia ser registrado na CBF segunda-feira. O problema é que Petros jogou contra o Coritiba no domingo (3 de agosto).

O jogo terminou empatado (0 a 0). Se o Corinthians for punido, perderá o ponto conquistado naquela partida e outros três pela escalação irregular. Mas o departamento jurídico do clube acredita em outra absolvição.

“Temos confiança que a decisão será mantida. Seria um absurdo perder os pontos, o atleta estava no BID. Já fomos absolvidos”, afirmou o diretor jurídico Luiz Alberto Bussab.