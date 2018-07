'Caso Terry' atingiu reputação do futebol inglês, diz FA O caso de racismo envolvendo o zagueiro John Terry, do Chelsea, manchou a reputação do futebol inglês, de acordo com o presidente a Associação de Futebol da Inglaterra (FA), David Bernstein. Nesta sexta-feira, ele admitiu que a repercussão pelo envolvimento de um jogador tão renomado causou um impacto negativo maior no esporte local, mas garantiu que o "dano não é irreparável".