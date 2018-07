Caso vença a Costa Rica, Balotelli quer beijo da rainha

O atacante italiano Mario Balotelli é um show a parte da Copa do Mundo. Após a vitória do Uruguai sobre a Inglaterra na tarde da última quinta, o jogador do Milan fez um pedido para o caso da Itália vencer a Costa Rica nessa sexta, às 13h na Arena Pernambuco: ele quer um beijo - 'na bochecha, é claro' - da rainha Elizabeth.

"Se batermos a Costa Rica, vou pedir um beijo, na bochecha, é claro, da rainha da Inglaterra", escreveu, bem-humorado.

A vitória da Itália no confronto contra o time sul-americano é a única forma de manter os ingleses vivos na disputa por uma vaga no Grupo D. O English Team foi o único que ainda não pontuou, enquanto Uruguai, Itália e Costa Rica somam três pontos cada um.

As redes sociais são as formas que os jogadores das seleções encontram de se divertir e interagir com os torcedores durante o Mundial. Prova disso são os alemães, que também contam suas 'aventuras' na Bahia atrávés de suas contas no Instagram e os brasileiros, que mostram seus momentos de descontração na Granja Comary.