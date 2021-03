Casos de covid-19 em rival do Werder Bremen adiam jogo da Copa da Alemanha

A organização da Copa da Alemanha adiou nesta segunda-feira a partida entre o Jahn Regensburg e o Werder Bremen, pelas quartas de final. A partida, que seria disputada nesta terça, precisou mudar de data, ainda não definida, em razão de "múltiplos" casos de covid-19 no time da segunda divisão.

Nem a direção do Jahn Regensburg e nem a organização anunciaram o número de infectados no elenco e na comissão técnica. Os casos foram detectados em exames feitos no domingo. Somente foi confirmado o teste positivo do técnico Mersad Selimbegovic, diagnosticado com a variante britânica do novo coronavírus.

De acordo com o Regensburg, as autoridades locais de saúde instruíram ao time todo permanecer isolado nos próximos dias. O tempo de quarentena não foi anunciado. Se for de 14 dias, o time perderá dois jogos da segunda divisão do Campeonato Alemão, contra Osnabruck e Greuther Furth.

Os outros três jogos das quartas de final da Copa da Alemanha foram mantidos. Assim, na terça, o Borussia Mönchengladbach vai receber o Borussia Dortmund. Na quarta, vão duelar Rot-Weiss Essen x Holstein Kiel e RB Leipzig x Wolfsburg.