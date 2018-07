Cassano e Balotelli classificam Itália Um gol de cabeça de Antonio Cassano no primeiro tempo e um belo voleio de Mario Balotelli no minuto final ajudaram a classificar a Itália para as quartas de final da Eurocopa como vice-líder do Grupo C, graças à vitória por 2 x 0 sobre a Irlanda nesta segunda-feira.