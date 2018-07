Cassano é suspenso por ofensa a árbitro e desfalca Inter

Piero Giacomelli relatou as ofensas na súmula e, mesmo sem ter sido expulso, Cassano acabou suspenso nesta terça. Assim como o técnico da Inter, Andrea Stramaccioni. Ele também reclamou muito da não marcação da penalidade e levou punição por uma partida. O treinador, no entanto, foi expulso no momento do lance.

No último domingo, a Inter de Milão perdeu uma grande chance de se aproximar da líder Juventus ao ficar no empate por 2 a 2 com o Cagliari. Com isso, o time de Milão se manteve na segunda colocação do italiano, com 28 pontos, quatro atrás da equipe de Turim, que também empatou na rodada - 0 a 0 com a Lazio.