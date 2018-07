Cassano fica na Sampdoria, mas terá redução salarial

Titular do time e presença constante na seleção italiana, Cassano caiu em desgraça na Sampdoria no final de outubro, quando criticou publicamente o presidente do clube, Riccardo Garrone. Desde então, ele ficou fora dos jogos. E o caso foi parar no tribunal.

Cassano até que pediu desculpas publicamente ao presidente, mas a Sampdoria manteve a intenção de romper seu contrato. A justiça desportiva, no entanto, manteve o vínculo, impondo uma suspensão ao jogador até o dia 31 de janeiro, além de lhe reduzir o salário.

Assim, Cassano poderá voltar a jogar pela Sampdoria a partir do dia 1º de fevereiro, mantendo seu contrato com o clube até o final, em junho de 2013 - ele já está lá desde 2007. Atualmente, ele recebe cerca de 5 milhões de euros por temporada.

Diante dessa solução para o problema, a expectativa agora é que a Sampdoria venda Cassano em janeiro, quando reabre o período de transferências no futebol europeu. Juventus, Lazio, Parma e Genoa estariam interessadas no polêmico atacante de 28 anos.