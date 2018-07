Cassano já está integrado ao elenco do Milan Depois da folga de Natal, os jogadores do Milan se reapresentaram nesta segunda-feira, quando aconteceu o embarque para Dubai, onde o time fará um curto período de treinamentos - o Campeonato Italiano só volta a ser disputado no dia 6 de janeiro. E a novidade foi a presença do atacante italiano Cassano, que já está integrado ao seu novo clube e viajou com o elenco para os Emirados Árabes Unidos.