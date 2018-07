Cassano visita Milan, mas não tem previsão de volta

Um dos destaques do Milan e da seleção italiana, Cassano tinha anomalia no coração que prejudicava o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro. O problema foi descoberto quando ele passou mal no voo da delegação do clube - chegou a ter uma isquemia cerebral -, após ter participado da vitória sobre a Roma. Assim, o jogador de 29 anos precisou passar por cirurgia.

Fazendo uma boa e cautelosa recuperação após a cirurgia, Cassano foi visitar os companheiros nesta segunda-feira, no CT de Milanello, para dar uma força antes do clássico com o Barcelona, na próxima quarta, em Milão, pela Liga dos Campeões da Europa. E, segundo relatos do próprio clube, ele foi recebido com "calorosos abraços" dos outros jogadores do elenco.

"Me sinto como no primeiro dia de escola, quando me reencontrava com os colegas de classe depois das férias", contou Cassano. "Vê-lo sorrindo dá uma boa dose de energia. Não só para a partida de quarta-feira, como para toda a vida. O que aconteceu com ele foi um duro golpe, mas vê-lo aqui sorrindo é maravilhoso", disse o atacante brasileiro Alexandre Pato.