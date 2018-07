Cassiano ignora concorrência e quer ser titular no Inter

"Com certeza. Luto por isso o tempo todo. Em qualquer clube grande, como o Inter, tem jogadores de nome, de nível de seleção. Tenho consciência de que vou ter que trabalhar muito, sempre um pouco mais, para encontrar o meu espaço", declarou, em entrevista publicada nesta quarta-feira no site oficial do clube.

Além de concorrentes por uma vaga, os outros atacantes do elenco se tornaram conselheiros de Cassiano, por serem mais experientes. "Converso bastante até hoje com o Rafael Moura e o Damião, principalmente quando estamos treinando finalizações. Eles me ajudam bastante, com dicas para melhorar meu desempenho. Temos um grupo muito qualificado, e isso me ajudou bastante na adaptação", comentou o jogador.