Cássio admite falha no primeiro gol do Guaraní após revés fora de casa

Após a derrota do Corinthians na noite desta quarta-feira, o goleiro Cássio admitiu que falhou no primeiro gol do Guaraní, na falta cobrada por Santander. O chute foi de longe, rasteiro e defensável. "Acho que foi excesso de confiança", afirmou ao fim da derrota por 2 a 0, no Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Cássio disse que sua intenção era pegar a bola e fazer uma reposição rápida - o jogo estava empatado por 0 a 0. "Mas acabei falhando, e falhando feio", reconheceu o goleiro.

Ele e outros jogadores do Corinthians ressaltaram que, mesmo após a derrota por 2 a 0 no Paraguai, é possível buscar a classificação jogando em casa na próxima quarta-feira. "Contamos com a força do nosso torcedor para buscar essa virada", disse Fábio Santos.

O lateral-esquerdo reconheceu que o Corinthians não fez uma grande partida no Defensores Del Chaco, mas achou o placar um tanto injusto. "Não jogamos para perder por 2 a 0."

Para o jogo da volta, o Corinthians pode perder mais uma vez Emerson e Mendoza. Eles não jogaram nesta quarta porque estavam suspensos (levaram cartão vermelho contra o São Paulo) e podem pegar novo gancho da Conmebol.