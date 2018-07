Cássio admite ter ficado fora de forma em 2016, mas nega acomodação no Corinthians

Uma das dúvidas da torcida do Corinthians no início de temporada era quem seria o goleiro titular. Pelos treinamentos e declarações de Fábio Carille, a tendência é que Cássio esteja à frente de Walter na disputa e ele garante que buscará apagar a má imagem deixada em 2016.

"Meu ano começou nas férias, quando me preparei para voltar melhor fisicamente. Foi uma coisa que eu deixei muito abaixo, em relação ao ano passado, e esse ano tive uma evolução muito boa", contou o goleiro, que está com a delegação nos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup.

Cássio contou que ter ficado no banco de reservas em algumas partidas no ano passado e ter sido contestado se deveria permanecer no clube foram fatos que serviram para ele refletir. "Foi um ano de aprendizado e conhecimento. Respeito o Walter e o Caíque, mas vou trabalhar para ser titular do Corinthians", avisou.

No Corinthians desde 2012, o goleiro ganhou cinco títulos pelo clube. Libertadores e Mundial em 2012, Paulista e Recopa sul-americana em 2013 e Campeonato Brasileiro do ano passado. Mesmo assim, ele garante que não se sente acomodado ou desmotivado no clube.

"Eu poderia ter pensado: 'Ganhei tudo no Corinthians e posso me acomodar', mas eu quero mais. Quero fazer história aqui e por isso, tenho sempre que evoluir. Não é achar que toda crítica é negativa. Existem críticas positivas e busquei absolver o que é positivo", explicou.