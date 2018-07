Cássio assume falha em gol sofrido e diz viver problema pessoal

O goleiro Cássio admitiu que falhou no gol do Santa Cruz na vitória do Corinthians por 2 a 1, neste sábado, no Itaquerão, pediu desculpas e afirmou que está enfrentando problemas pessoais. No lance do gol, Cássio errou na saída com os pés e a bola sobrou para Grafite marcar.

"Peço desculpas à torcida do Corinthians e a meus companheiros, acabei falhando. Não estamos bem extracampo, mas ninguém quer saber. Não estou tirando a culpa, eu errei. Dominei mal e perdi a bola. Felizmente, nosso time ganhou. Estamos de parabéns, lutamos, corremos e conseguimos a vitória. Errei uma bola teoricamente fácil, que treinamos. Bola para frente, serve para amadurecer. Não tenho problema físico, é pessoal. Coisas de família. Sei que meu rendimento caiu um pouco, tenho de ser honesto. Agora é a hora de contar com a torcida do Corinthians para levantar rapidamente", disse Cássio após o jogo.

O técnico Cristóvão Borges afirmou que conversou com o goleiro assim que assumiu a equipe, na semana passada, mas não atribuiu o erro aos problemas pessoais do jogador. "O que todo mundo está fazendo é ajudar ele, para ele ficar tranquilo para treinar e jogar. Ele vem trabalhando bem, foi infelicidade. Assim como aconteceu no outro jogo, tem falha, acontece", disse o treinador.

Apesar da falhar, Cássio está mantido no gol para o jogo contra o América-MG, quarta-feira, em Belo Horizonte. Walter, que seria a primeira opção, está machucado. Com a vitória sobre o Santa Cruz, o Corinthians chegou aos 19 pontos e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro.