Cássio, Avelar e Junior Urso desfalcam o Corinthians contra a Chapecoense

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira a lista com 27 relacionados para o duelo com a Chapecoense, em Chapecó, pela quarta fase da Copa do Brasil. As baixas são o goleiro Cássio, o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o volante Junior Urso.

Cássio ficará de fora por ter sido expulso no jogo de volta da terceira fase com o Ceará, em Itaquera. Danilo Avelar continua a recuperação de um problema no joelho esquerdo e Junior Urso iniciou tratamento para um problema na virilha direita.

A situação de Junior Urso é delicada. O jogador teve detectada uma lesão moderada na virilha direita e também é dúvida para o segundo jogo da final com o São Paulo, domingo, às 16h, em Itaquera. O volante se machucou a virilha direita ainda no primeiro tempo do duelo com o São Paulo no Morumbi. Os médicos do clube ainda não estabeleceram prazo de recuperação. A tendência é que fique de fora do jogo que vale o título do Campeonato Paulista.

Se confirmada a baixa, o técnico Fábio Carille tem ao menos duas opções para o setor. Ele pode entrar com Ramiro de segundo volante e colocar Vagner Love ou Pedrinho aberto pela direita. Outra opção, menos provável, seria entrar com Richard e manter Ramiro na direita, deixando o time mais defensivo.

Para a partida com a Chapecoense, o técnico Fábio Carille ainda não definiu se poupará os titulares. A tendência é que coloque um time misto em campo com Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Richard e Sornoza; Vagner Love, Boselli e Mateus Vital.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Filipe e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Fagner e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: André Luis, Boselli, Clayson, Gustavo, Gustavo Silva, Sergio Díaz e Vagner Love