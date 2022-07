Cássio comemora jogo 600 pelo Corinthians, mas já pensa nos próximos desafios

Cássio fez ainda mais história em sua passagem pelo Corinthians. O goleiro, grande destaque da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo na Neo Química Arena, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, completou 600 jogos com a camisa alvinegra. O arqueiro comemorou o feito.

"Primeiro glória a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. A gente passa por momentos bons e ruins, faz parte. Agradeço também a minha família, minha esposa, meus filhos e aos meus companheiros. Chegar a 600 jogos com essa camisa, é para poucos, mas a gente não chega sozinho a nenhum lugar. Sou eternamente grato e as pessoas sabem", falou o goleiro.

Leia Também Corinthians derrota o Flamengo em casa, quebra tabu de quatro anos e vê Cássio celebrar 600 jogos

Cássio lembrou também que seu companheiro de equipe, o lateral Fábio Santos também viveu um dia especial. O lateral chegou a 300 jogos pelo Corinthians e foi lembrado pelo goleiro: "O Fábio também merece ser lembrado, completou 300 jogos. É um cara que respeito muito, é vencedor", citou.

O goleiro também festejou a vitória sobre o Flamengo, mas lembrou que o Corinthians terá um mês decisivo com Copa do Brasil e Libertadores. Inclusive, o próximo adversário no torneio continental é justamente o clube carioca. "Feliz pela vitória. Vamos comemorar hoje, mas já pensando nas próximas competições", finalizou o goleiro.

O Corinthians fez um jogo defensivamente perfeito, sofrendo pouco em relação ao poder de ataque do Flamengo. Quando o clube rubro-negro ameaçou, Cássio apareceu para fazer grandes defesas. O goleiro cresceu nas últimas rodadas e vem de grandes atuações nos últimos jogos.

Com a vitória, o Corinthians quebrou um jejum de nove jogos sem vencer o Flamengo. No retrospecto geral são 144 partidas, com 59 vitórias do time rubro-negro, 54 do alvinegro e 31 empates.O resultado levou o Corinthians aos 29 pontos, jogando pressão no líder Palmeiras. O próximo desafio no Brasileirão é contra o Ceará no sábado, às 21h, na Arena Castelão. Mas antes enfrentará o Santos, pela Copa do Brasil.