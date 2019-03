Cássio comemora marca histórica e o bom momento do Corinthians no Paulistão

O goleiro Cássio completou nesta quarta-feira 400 jogos com a camisa do Corinthians. No duelo comemorativo, o time alvinegro venceu o Ituano por 1 a 0, fora de casa, e garantiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista.

E para confirmar os três pontos Cássio precisou trabalhar. Capitão da equipe na partida, ele fez ao menos quatro boas defesas que mantiveram o zero no placar. Defendeu duas bolas no primeiro tempo: um chute de fora da área e um cabeceio à queima roupa. Na etapa final também entrou em ação por duas oportunidades.

"Tentei fazer o melhor para o clube. Fico feliz e motivado para alcançar novas marcas. Tenho de agradecer toda a torcida corintiana que sempre me apoiou nos momentos bons e nos ruins que passei por aqui", comentou o goleiro. Em relação ao jogo, destacou a importância de o time ter conseguido a vitória, mesmo entrando em campo já classificado.

"Falaram que a última rodada não valia nada, mas é importante vencer para manter a confiança. Quanto mais estiver ganhando, trabalhando bem, mais você chega melhor nas fases decisivas. O Corinthians conseguiu o objetivo inicial de ficar em primeiro do grupo e demonstrou que tem um grupo. Vamos fortalecido para a próxima fase", disse.

Fábio Carille optou nesta quarta-feira por poupar alguns dos titulares, como Manoel, Junior Urso, Sornoza e Gustagol. Antes da partida, no vestiário, Cássio foi homenageado pelo Corinthians pela marca de 400 jogos. Ele recebeu uma camisa com o número de partidas estampado nas costas e uma placa entregue pelo diretor de futebol Duilio Monteiro Alves.

O Corinthians enfrentará a Ferroviária nas quartas de final. As datas e horários dos jogos serão definidos nesta quinta-feira, às 11h, em congresso da Federação Paulista de Futebol. O time alvinegro fará o primeiro jogo fora de casa no final de semana e a receberá a equipe de Araraquara no meio da próxima semana.