Cássio continua no clube e foca em recuperar posição

Cássio vai permanecer no Corinthians e só deixará a equipe se surgir uma proposta de fora do Brasil nesta janela de transferência. Essa é a postura da diretoria do clube, que descarta emprestar o atleta para um time brasileiro. Essa decisão desvalorizaria o goleiro, que agora é reserva de Walter. O Grêmio somente sondou representantes do jogador, mas não procurou diretamente o Corinthians e tampouco fez uma proposta oficial.

Dirigentes do Corinthians também não acreditam que Grêmio estivesse disposto a pagar para tirar Cássio do clube. Em janeiro, o Corinthians recusou uma proposta de 3,5 milhões de euros do Besiktas (R$ 13,5 milhões). Além disso, o goleiro tem um dos maiores salários do elenco. Depois da recusa dessa proposta, o contrato de Cássio foi ampliado por mais um ano (até 2019) e ele recebeu um aumento.

Em entrevista ao jornal Lance!, o presidente do Corinthians garantiu que Cássio não está à venda e nem à disposição. "Simplesmente nesse momento a titularidade deixou de ser dele e passou a ser do Walter, porque assim entendeu o treinador. Mas ele vai trabalhar para voltar", afirmou Roberto de Andrade, que negou ter recebido oferta do Grêmio.

O próprio Cássio, apurou o Estado, não tem pressa para resolver a situação. Embora tenha ficado chateado com a situação, (perder a posição depois de quatro anos), o goleiro está focado em voltar à forma ideal e disputar a posição com Walter, de quem é amigo e tem ótima relação fora dos gramados.

Por mais títulos que tenha conquistado pelo clube, Cássio sabe que Tite não escala jogador pelo 'currículo'. No próprio Corinthians, vários jogadores com status de titular já foram barrados pelo treinador. Chicão, Alexandre Pato e o próprio Cristian, que hoje é titular mas que passou a temporada passada praticamente na reserva.