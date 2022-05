Cássio retoma boa fase e vira um dos principais jogadores do Corinthians no Brasileirão

Aos 34 anos, Cássio continua demonstrando o porquê continua sendo titular absoluto do Corinthians ano após ano. Depois de um início de temporada aquém das expectativas, o goleiro tem sido um dos principais nomes do time do técnico Vítor Pereira, que lidera o Campeonato Brasileiro. O paredão alvinegro foi o destaque corintiano no empate por 1 a 1 no clássico com o São Paulo, neste domingo, evitando a primeira derrota para o rival na Neo Química Arena em toda a história. Ele esteve presente em todos os 16 jogos do tabu.

Segundo o Footstats, site especializado em números e estatísticas do mundo da bola, Cássio acumula 27 defesas neste Brasileirão, sendo o líder no quesito "defesas difíceis", com 12 milagres na meta corintiana. Ao menos quatro deles aconteceram no Majestoso deste fim de semana, principalmente no primeiro tempo, quando o arqueiro salvou dois arremates do São Paulo na pequena área, ambos de Calleri.

Leia Também Com jogador vítima de injúria racial, torcida do Corinthians ameaça gritos homofóbicos contra atletas do São Paulo

Ainda de acordo com os números, 25% das vezes que Cássio precisou ser acionado foi para realizar uma defesa considerada difícil. Das seis vezes que entrou em campo — ficou fora do clássico com o Palmeiras por estar com sintomas gripais —, o goleiro não foi vazado em três partidas, nas vitórias sobre Avaí, Fortaleza e Atlético-GO. O único jogo em que tomou mais de um gol foi no empate por 2 a 2 com o Inter, no Beira-Rio.

Não é à toa que a cena de Cássio sentindo o ombro direito já na reta final do clássico preocupa a comissão técnica do Corinthians para a sequência da temporada. A lesão aconteceu após o goleiro salvar o que seria o gol da vitória tricolor, em cabeçada de Gabriel Neves, sentindo na queda. Com dores, ele deu lugar ao jovem Matheus Donelli.

"Eu senti ele deslocar um pouquinho, não tenho certeza se saiu do lugar e voltou, mas isto é com exame, com o departamento médico do Corinthians. Que não seja nada grave e que eu esteja o mais rápido apto para jogar", disse o jogador após a partida. Em nota, o Corinthians informou que Cássio sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Ele passará por exames nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, para saber a gravidade da lesão.

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão no domingo, quando recebe o América-MG, na Neo Química Arena, às 18h. Antes, a equipe alvinegra encara o Always Ready, na quinta-feira, dia 26, pela Copa Libertadores. Uma vitória simples garante a O time de Vítor Pereira nas oitavas.