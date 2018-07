Cássio defende o trabalho realizado por Mano Menezes

A campanha irregular no Campeonato Brasileiro e as eleições presidenciais do Corinthians em fevereiro de 2015 deixam sob suspense a manutenção do técnico Mano Menezes no cargo para o ano que vem. Mas dentro do time, um dos principais jogadores manifestou na segunda-feira apoio ao treinador. O goleiro Cássio elogiou o trabalho e destacou que mesmo se sair, Mano vai deixar um legado.

O jogador preferiu não se aprofundar sobre a continuidade do técnico e relembrou que o time tem boas chances de ganhar a Copa do Brasil. "É mais fácil de conquistar do que o Brasileirão. Podemos chegar à semifinal", disse. Nesta quarta, o clube encara o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, em São Paulo, o Corinthians ganhou por 2 a 0.

"O Mano vem fazendo um grande trabalho aqui no Corinthians. Temos um time montado, reformulado e que ano que vem vai estar mais forte. Quem quer que seja o treinador, com essa base atual, já vai ter a equipe organizada", elogiou o goleiro. Cássio reconheceu as oscilações no Brasileirão, porém explicou que mesmo na sexta posição, o clube tem chances de entrar no G4 caso consiga uma boa sequência de vitórias nessas 10 rodadas finais.