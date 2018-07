Cássio defende volta de Emerson ao Corinthians na próxima temporada

O goleiro Cássio não vê nenhuma barreira para um possível retorno de Emerson ao Corinthians no próximo ano. O atacante, sem clube desde que foi demitido pelo Botafogo, ainda tem contrato com o clube paulista até julho de 2015.

"Quando precisamos dele, ele foi bem. Nunca tivemos problemas. Às vezes, ele dava algumas declarações, mas dentro de campo ele sempre se entregava", afirmou Cássio, que, assim como Emerson, teve papel importante na conquista da Libertadores de 2012.

Nesta semana, outro jogador do Corinthians já havia deixado as portas abertas para a volta de Emerson. Renato Augusto elogiou o ex-companheiro de clube. "Eu me dou bem com ele. Aqui, ninguém tem nada contra ele. É um cara importante."

O maior empecilho para o retorno de Emerson seria a permanência de Mano Menezes. Jogador e treinador viraram desafetos. Como Mano não vai renovar seu contrato, o atacante poderia voltar e se reapresentar ao clube no dia 7 de janeiro para a pré-temporada.

Emerson deixou o Corinthians logo após o episódio da invasão das organizadas ao CT. Ele foi negociado com o Botafogo, por empréstimo. O clube carioca, depois, envolveu Lodeiro na negociação. Por isso o Corinthians paga até hoje os salários do atacante (R$ 520 mil por mês). Desde que saiu do Botafogo, Emerson vive no Rio de Janeiro.