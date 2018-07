Cássio deixa futuro nas mãos de Oswaldo de Oliveira

Com contrato até o fim de 2019, o goleiro Cássio ainda não sabe se continuará no Corinthians na próxima temporada. O jogador concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira aonde se esquivou sobre o assunto e deu a entender que tudo dependerá das decisões do técnico Oswaldo de Oliveira.

"Tenho mais três anos de contrato e pretendo cumprir. Estou aqui há cinco anos, já conquistei cinco títulos em cinco anos, tenho mais de 250 jogos e o importante é começar a fazer boa pré-temporada e ir bem em 2017. Potencial eu já mostrei que tenho", disse o goleiro.

No Corinthians desde 2012, Cássio disputa posição com Walter, que tem sido o titular mas deixou o time por causa de lesões. A tendência é que ele esteja recuperado para a partida contra o Figueirense, na próxima quarta-feira.

Sobre a disputa por posição, Cássio deixou a responsabilidade nas mãos do treinador. "Temos três semanas para acabar a temporada. Ele (Oswaldo de Oliveira) já conhece a característica dos jogadores e deve saber quem vai ser o titular e o reserva", comentou.

O goleiro ainda lembrou que a mudança de treinador acabou alterando sua posição no time e que a imprensa acaba tentando influenciar na escolha de quem é o titular. "Com a mudança do treinador, eu fui para reserva, depois assumi a titularidade, mas cabe ao treinador decidir. Não é uma questão de revezamento. O professor Oswaldo é que vai decidir. Fica difícil explicar, você leva o gol e a imprensa fala que o outro está melhor. O técnico sabe quem é o titular e quem deve ser reserva."

Cotado no time do Grêmio e especulado no São Paulo, Cássio não quis comentar sobre a possibilidade de defender outro time brasileiro. "Não posso especular o que não aconteceu. Tenho três anos de contrato e procuro viver o momento e ajudar o Corinthians, que busca o G-6. Caso contrário, será muito ruim para o Corinthians, que começaria a próxima temporada pressionado."

Walter voltou a treinar no gramado nesta quinta-feira e tem boas chances de ter condições de atuar diante do Figueirense. Oswaldo ainda não antecipou quem jogará e tem utilizado Cássio como titular nos coletivos. O elenco corintiano volta aos treinamentos na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.