Cássio destaca juventude do elenco e vê time fechado com Cristóvão

Um dos atletas do Corinthians mais experiente do elenco, o goleiro Cássio sabe que o momento da equipe não é dos melhores e pede paciência com seus companheiros e com o técnico Cristóvão Borges. Ele lembra que o elenco ainda é jovem e está em reformulação.

"Ainda tem alguns jogadores se adaptando, que nunca pegaram um time de mais pressão. Pode vir cobrança de fora, críticas, mas nós precisamos estar fechados para subir na tabela", disse o goleiro. "O Corinthians conquistou tudo depois da segunda divisão. Foram poucos anos que não ganhou alguma coisa e teve ano que ganhou até mais de um título. Da equipe campeã do ano passado, só sobrou eu, Elias e os dois laterais. Perdemos os melhores do Brasileiro e um cara importante como o Vagner Love, entre outro. É claro que o clube sente", completou.

Um dos líderes do elenco, Cássio fez questão de defender Cristóvão, que está bastante pressionado pela sucessão de resultados ruins. O goleiro acredita que um resultado positivo pode fazer com que o ambiente mude e o time consiga retomar o caminho das vitórias e volte a brigar pelas primeiras colocações da tabela.

"Do meu ponto de vista vejo ele (Cristóvão Borges) tranquilo. Ele vem trabalhando da mesma maneira e procurando arrumar a equipe. Nós jogadores estamos totalmente fechados com ele e precisamos fazer melhor dentro de campo para ganhar e retomar a confiança, que ficou um pouco abalada. Uma vitória vai dando confiança. Diretoria, Cristóvão, nós, todo mundo está no mesmo caminho para subirmos na tabela", assegurou.

O Corinthians volta a campo na segunda-feira para encarar o Vitória, às 21h, no Itaquerão.