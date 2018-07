Cássio diz que clube turco não cumpriu o que tinha prometido

Cássio deu nesta quarta-feira a sua versão sobre falta de acerto entre Corinthians e Besiktas para que a sua transferência para a Turquia fosse concretizada. Segundo o goleiro do Corinthians, os dirigentes turcos não cumpriram com o que haviam prometido. E mais: nem mesmo o valor do seu salário chegou a ser definido.

"Eu não sabia quanto ia ganhar. O Corinthians não tinha acertado a venda. Para as coisas funcionarem, o primeiro contato tem de ser com a equipe. Não deu certo", disse o goleiro em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

As negociações entre Corinthians e Besiktas foram encerradas no último dia 13, horas antes de o time brasileiro embarcar para fazer parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos. Cássio chegou a treinar separado, mas depois passou a trabalhar com o restante do elenco.

"A equipe do Besiktas não sinalizou com tudo o que havia prometido, e eu também não posso ficar esperando. Foi jogo aberto, não fui pedir aumento. A vida segue. Estou no maior clube do Brasil", disse o goleiro.

Cássio já disputou 207 jogos pelo Corinthians. O goleiro foi campeão da Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015).

"Já tenho uma história aqui no Corinthians, não estava batendo o pé para ir embora. Jamais faria isso, até por tudo que tenho aqui. Eu não ia brigar nem forçar uma saída", disse.