Cássio diz que deseja renovar e ficar 'muito tempo' no Corinthians

SÃO PAULO - A atuação decisiva para a conquista do título do Mundial de Clubes pelo Corinthians pode ter atraído a atenção de equipes de fora do Brasil por Cássio, mas o goleiro garantiu nesta quarta-feira que não pensa em se transferir para o futebol europeu e o que seu desejo é permanecer no clube paulista.

"Essas coisas eu deixo com meu empresário, mas estou com a cabeça focada aqui. Não vou falar que não vou sair porque não sei que tipo de proposta pode chegar, mas minha cabeça está toda focada aqui. Minha ideia é renovar meu contrato e ficar muito tempo aqui", afirmou o goleiro em entrevista à TV Bandeirantes.

Cássio chegou ao Corinthians no início do ano após passagem apagada pelo futebol holandês. Inicialmente reserva, ele ganhou chance como titular apenas no mata-mata da Libertadores e teve participação importante na conquista do título continental.

Esperançoso em ser convocado para a seleção brasileira em 2013, goleiro sabe que precisa continuar jogando em alto nível para ser lembrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. "Acho que o interessante é estar jogando, em evidência, fazendo um bom trabalho para ser chamado", disse.

O goleiro corintiano voltou a apontar o trabalho de Tite como decisivo para a conquista dos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. "Ele foi uma pessoa fundamental. Nossa equipe é boa, ele faz o plano de trabalho e nós acreditamos no que ele pede. Foi assim chegamos no nosso objetivo", comentou.