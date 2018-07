Cássio diz que, 'estatisticamente', é o melhor goleiro do Brasil

Cássio deixou a modéstia de lado nesta quinta-feira e afirmou que se considera o melhor goleiro do Brasil. O jogador usou os números da defesa do Corinthians no Campeonato Brasileiro para justificar a sua resposta.

“Temos a melhor defesa. Estatisticamente, acho que sou eu. Respeito os outros, mas acho que sou eu”, disse Cássio. O Corinthians é o time menos vazado do Nacional. Em 29 jogos, a equipe sofreu apenas 24 jogos.

Na próxima quinta-feira, contra o Goiás, no Itaquerão, o goleiro vai completar 200 jogos pelo Corinthians. "Fico feliz por quebrar mais uma marca, alcançando um número importante pelo Corinthians. Espero chegar mais longe ainda. São três anos de contrato, quero bater outras marcas”, disse.

Cássio, inclusive, afirmou que o seu foco e o dos demais jogadores está apenas no Goiás e que o time não faz planos a longo prazo. “Temos de nos manter concentrados. Vamos lutar até o fim pelo título, mas é passo a passo. Não adianta pensar no jogo com o Atlético-MG. Tem muita coisa pela frente ainda”, disse.

Restando nove rodadas para o fim do campeonato, o Corinthians lidera a competição com 61 pontos, cinco a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado. As duas equipes se enfrentam no 1º de novembro, em Belo Horizonte, na 33ª rodada.