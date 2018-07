Cássio diz que ficará feliz se tiver chance de ser titular pela seleção

Depois de se declarar o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Cássio disse nesta terça-feira que não se vê em vantagem na disputa com Jefferson e Alisson pela vaga de titular da seleção brasileira. Às vésperas do jogo contra o Argentina, quinta-feira, em Buenos Aires, pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, Dunga faz mistério sobre o goleiro titular da equipe.

"Por ser convocado, todos os jogadores têm condições. Todos foram convocados por méritos. Vou fazer o meu melhor. Se não jogar, estarei dando força aos meus companheiros", disse Cássio.

Titular em 13 dos 17 jogos da seleção sob o comando de Dunga depois da Copa do Mundo, Jefferson perdeu a vaga para Alisson na partida contra a Venezuela, na última rodada das Eliminatórias, e agora corre o risco de ver Cássio jogar em Buenos Aires.

"Representar a seleção é motivo de muita felicidade. Se jogar, ficarei muito feliz. Primeiramente, quero fazer a minha parte nos treinos e, depois, se for escolhido, dar conta do recado no jogo. Não é uma fria. Estarei preparado", disse Cássio.

A seleção treinou nesta terça-feira no CT do Corinthians, mas a atividade foi fechada à imprensa. Os jornalistas tiveram acesso apenas aos 15 minutos finais.

Durante entrevista coletiva antes do treino, chamou a atenção a camisa verde da seleção usada por Cássio. "O pessoal já comentou comigo que está estranho. Normalmente não pode ter ninguém de verde no CT, né? Mas é o uniforme da seleção precisa vestir", disse o corintiano.