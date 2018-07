Cássio diz que tempo livre será importante para Corinthians 'arrumar os erros' A queda nas semifinais do Campeonato Paulista diante do Palmeiras e a perda de invencibilidade na temporada para o São Paulo, pela Libertadores, acenderam o sinal de alerta no Corinthians. E para que resultados negativos como estes não voltem a acontecer, nada melhor do que muito trabalho nesta longa folga que a equipe tem até ir ao Paraguai enfrentar o Guaraní, no dia 6 de maio.