Dores no quadril podem tirar Cássio de jogo decisivo do Corinthians

O Corinthians pode ficar sem Cássio para o jogo com a Ferroviária, quarta-feira, na Arena Corinthians. O goleiro deixou o gramado da Arena Fonte Luminosa, no domingo, reclamando de dores no quadril e precisou ser substituído por Walter no intervalo da partida.

Nesta segunda-feira, o goleiro passará por exames no local para saber a gravidade. Em uma avaliação inicial, os médicos do Corinthians avisaram que a situação não parece ser nada muito grave, mas pela proximidade dos jogos, é possível que ele seja poupado da partida, para não agravar a situação e ele não ter condições de atuar nos jogos seguintes, inclusive, em uma eventual semifinal do Paulista.

Inicialmente, o problema de Cássio parecia ter sido na coxa. Por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, o goleiro caiu no gramado, após se machucar sozinho, e precisou de atendimento médico. Ele atuou claramente sentindo dores até o apito final da primeira etapa.

Caso fique de fora, será o primeiro jogo na temporada que Cássio não irá atuar. Ele foi o único jogador a estar presente em todas as 19 partidas da equipe no ano. Um fato curioso é que Walter, o reserva imediato de Cássio, já entrou em um acordo com a diretoria do Corinthians e deixará o clube no final do ano, quando encerra o seu contrato. Ele pretende ir para um clube onde possa atuar mais.