Cássio é aprovado nos exames médicos do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians está próximo de acertar a contratação de Cássio para a temporada 2012. O goleiro de 24 anos, que estava no PSV Eindhoven, da Holanda, realizou exames médicos no clube, nesta sexta-feira, e foi aprovado pelos médicos e fisioterapeutas do timecampeão brasileiro de 2011.

O contrato, no entanto, ainda não foi assinado.A diretoria do Corinthians e os representantes do jogador ainda discutem o tempo de contrato do jogador com o time do Parque São Jorge. Caso o acerto seja feito, ele deve ser anunciado na próxima semana.

A estratégia do clube alvinegro em acelerar os exames no atleta se deve pelo período de férias que os profissionais da equipe começam a tirar a partir de agora. Aprovado clinicamente, bastaria Cássio assinar o contrato e se apresentar no início de janeiro, quando o elenco se reapresenta para a pré-temporada.

Revelado pelo Grêmio, Cássio foi um dos destaques da seleção brasileiro sub-20 no Sul-Americano de 2007. O bom desempenho despertou o interesse de clubes europeus. O PSV, então, o contratou. No entanto, na Holanda, Cássio nunca se firmou na equipe. Ele chegou a ser emprestado ao Sparta de Roterdã, porém, manteve uma atuação discreta. No final deste ano, o PSV liberou o jogador para acertar com outra equipe.

Com a possível chegada de Cássio, o goleiro Renan será emprestado, segundo informou Duílio Monteiro Alves, diretor do Corinthians. A intenção do clube é acertar a ida de Renan, contratato no primeiro semestre deste ano do Avaí, para uma equipe de Série A do futebol brasileiro.

Contratado como uma promessa para a meta corintiana, em meio às desconfianças sobre Julio Cesar, Renan falhou quando teve oportunidade na equipe titular. Logo, perdeu a confiança do técnico Tite, que chegou a deixá-lo como terceiro goleiro.

Para 2012, o Corinthians já acertou a contratação do meia Vítor Júnior, que estava no Atlético-GO, e do zagueiro Felipe, do Bragantino.