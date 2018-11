Cássio e Diego Souza fazem duelo à parte em Corinthians x São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 17h, em Itaquera, em busca de afirmação no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro tenta abrir distância da zona do rebaixamento – são cinco pontos à frente do Z-4. A equipe tricolor busca voltar a vencer após o empate da rodada anterior com o Flamengo para se manter seguro no G-4 – o quinto colocado Grêmio tem só dois pontos a menos (57 a 55).

Em meio a essa batalha ponto a ponto na tabela, o clássico terá um duelo à parte: o reencontro de Cássio com Diego Souza. Personagens históricos da Libertadores de 2012, no lance que consagraria o goleiro corintiano contra o então vascaíno, o capitão alvinegro tentará frear o centésimo gol do rival na história do Brasileirão por pontos corridos. Diego Souza tem 99, empatado com o ex-são-paulino Borges. Fred, do Cruzeiro, lidera a lista, com 140 gols.

"É uma marca muito legal, que mostra um pouco da minha trajetória na competição. E mais legal ainda seria se o gol viesse acompanhado de uma vitória, que o time tanto precisa para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos", disse o camisa 9. Para vencer, porém, o São Paulo terá de encerrar um tabu que Cássio conhece bem: o goleiro participou dos oito duelos entre as equipes em Itaquera e contribuiu para seis vitórias de seu time e dois empates.

Apesar do peso do clássico, o técnico corintiano, Jair Ventura, tentou minimizar. "Vencer no futebol é obrigação. Você não tem tranquilidade, mas alívio. Não adianta ganhar o clássico e perder os próximos jogos." O Corinthians terá como novidade Carlos Augusto, que ganhou a vaga de Danilo Avelar na lateral esquerda. O volante Douglas, com dores, é dúvida.

O Corinthians tem como única dúvida a presença do volante Douglas, que sentiu um incômodo na coxa esquerda. O jogador foi relacionado, mas será avaliado momentos antes da partida. Se não tiver condições de entrar em campo, o chileno Ángelo Araos ficará com a vaga.

Presença certa na escalação é a do meia Jadson, que está recuperado de problema na panturrilha direita e retorna ao time após dois jogos de ausência. Jair ainda optou por uma mudança técnica. O jovem Carlos Augusto, de 19 anos, ganhará uma oportunidade na lateral esquerda no lugar de Danilo Avelar.

No São Paulo, o meia-atacante Everton volta a ficar à disposição de Diego Aguirre, mas pode iniciar o duelo no banco, já que vem de três lesões musculares seguidas. Jean e Hudson, suspensos na rodada anterior, retornam à formação titular.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Douglas (Araos) e Jadson; Pedrinho, Danilo e Romero. Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Jean; Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins (Everton); Bruno Peres, Hudson, Jucilei, Liziero e Reinaldo; Diego Souza e Gonzalo Carneiro. Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO: Rodolpho Toski Marques.

LOCAL: Arena Corinthians.

HORÁRIO: 17h.

NA TV: Pay-per-view.