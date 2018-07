Cássio é eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes

YOKOHAMA- O goleiro Cássio foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, após ser decisivo na conquista do Corinthians. Na final deste domingo, ele fez algumas defesas milagrosas e garantiu a vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Chelsea, em Yokohama, no Japão.

Desde que a Fifa começou a organizar o Mundial de Clubes, em 2000, é a segunda vez que um goleiro ganha o prêmio de melhor jogador. O outro também foi um brasileiro: Rogério Ceni, que comandou o título do São Paulo na edição do torneio em 2005.

Para faturar o prêmio, Cássio superou o atacante peruano Guerrero, autor dos dois gols corintianos no Mundial, que ficou em terceiro lugar na eleição da Fifa. O segundo colocado foi o zagueiro brasileiro David Luiz, principal destaque do Chelsea no torneio.

Contratado pelo Corinthians no final do ano passado, depois de passagem apagada pelo futebol holandês, Cássio demorou para virar titular do time. Diante das falhas de Júlio César, ele ganhou a posição no final de abril, mas conseguiu se firmar rapidamente.

Cássio foi decisivo para a conquista do inédito título corintiano na Libertadores. E também foi fundamental para chegar ao bicampeonato mundial, sem levar gols tanto na semifinal contra o Al Ahly quanto na decisão deste domingo diante do Chelsea.

Assim, o goleiro de 25 anos foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do Mundial, ganhando a Bola de Ouro da competição. Cássio também ganhou o prêmio de melhor jogador da final, escrevendo definitivamente o seu nome na história corintiana.