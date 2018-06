Cássio e Geromel destacam convocação como melhor momento da carreira

O goleiro Cássio e o zagueiro Pedro Geromel tiveram seus nomes confirmados como convocados para a Copa do Mundo na Rússia nesta segunda-feira. Ambos não eram nomes assegurados, mas conseguiram convencer o técnico Tite a figurar na lista dos 23 escolhidos para tentar a conquista do hexacampeoato mundial.

“A gente tinha a confiança de ser convocado. É um sonho realizado. Estou até emocionado, pois sempre me dediquei muito ao meu trabalho”, disse o goleiro do Corinthians, em entrevista à TV Globo. Ele ainda lembrou que Tite era o seu técnico na conquista do Mundial de Clubes em 2012, pela equipe alvinegra. “Espero que a história possa se repetir”.

Cássio ganhou o duelo contra Neto, outro que era cotado para ser convocado. Quem também precisou superar concorrência foi Pedro Geromel. O zagueiro do Grêmio disputava uma vaga com Rodrigo Caio, do São Paulo.

Geromel está com a delegação do Grêmio na Venezuela, onde enfrentará o Monagas, na terça-feira. Ele assistiu a convocação ao lado dos companheiros e foi bastante festejado ao ter seu nome falado por Tite.

“A gente estava com todo o grupo da comissão. Todo mundo estava assistindo e o Renato (Gaúcho, técnico) foi a primeira pessoa a me dar um abraço. Nem conseguimos nos falar, mas foi um abraço que valeu mais do que mil palavras”, disse o defensor, com os olhos cheios de lágrimas.

O gremista também destacou o feito conquistado nesta segunda-feira. “Chego ao momento mais alto da minha carreira. É um sonho de criança e o auge da minha carreira.”

Confira os 23 convocados do Brasil para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians).

Laterais: Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City), Marcelo (Real Madrid) e Filipe Luis (Atlético de Madrid).

Zagueiros: Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Pedro Geromel (Grêmio).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Barcelona) e Willian (Chelsea).

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk) e Neymar (Paris Saint-Germain).