Cássio e Jadson voltam ao Corinthians contra o Coritiba, no Paraná

O goleiro Cássio é a principal novidade na lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o tirou da vitória sobre o Atlético Mineiro, na última rodada.

O meia Jadson, que estava suspenso, também está confirmado entre os titulares. Outra novidade será a presença de Edu Dracena, que substituirá o zagueiro Gil, suspenso. A única baixa é do volante Cristian, que se recuperou de lesão na panturrilha direita e tinha a expectativa de voltar neste domingo.

O Corinthians deve enfrentar o Coritiba com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Felipe, Edu Dracena e Uendel; Bruno Henrique, Jadson, Elias e Renato Augusto; Malcom e Vagner Love.

CALÇADA DA FAMA

Campeões do Brasileirão de 1990 e do Campeonato Paulista de 1988, o volante Márcio e o coringa Wilson Mano colocaram os pés, neste sábado, na Calçada da Fama no Memorial do Parque São Jorge.

"É sempre muito gratificante receber um convite como esse. Poder participar, como um ídolo de uma equipe tão poderosa, é uma honra. Fazer parte do maior clube do futebol brasileiro, com títulos no Paulista e no Brasileiro, e uma marca no memorial que só vem pra me coroar", disse Wilson Mano, que só não atuou como goleiro em suas 405 partidas com a camisa alvinegra. Marcou 34 gols.

Márcio disputou 272 jogos pelo Corinthians e nunca marcou um gol. "É importante demais, lógico. Antigamente os costumes eram diferentes. Pra mim é uma satisfação muito grande ser homenageado aqui. Colocar meu pé ao lado com os grandes jogadores de toda a história do Corinthians. Estou sem palavras, fico até emocionado. Estou muito grato a diretoria do clube por me dar esse privilégio", falou o hoje treinador de futebol.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS PARA A PARTIDA

Goleiros - Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Laterais - Fagner, Uendel e Edilson

Zagueiros - Edu Dracena, Felipe e Yago

Volantes - Bruno Henrique, Elias e Ralf

Meias - Jadson, Renato Augusto, Danilo, Rodriguinho e Matheus Pereira

Atacantes - Vagner Love, Malcom, Rildo Mendoza e Romero