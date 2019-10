Cássio e Love elogiam desempenho do Corinthians em empate com Santos

Cássio e Vagner Love aprovaram o desempenho do Corinthians no empate por 0 a 0 com o Santos, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera. A equipe não vence há seis jogos (quatro empates e duas derrotas) e a torcida protestou após a partida.

"Acho que foi (um bom jogo do Corinthians). Criamos chances, corremos, lutamos, demos poucas chances para o adversário. É clássico. Infelizmente não veio o resultado, mas não foi por falta de vontade", disse o goleiro Cássio.

Já o atacante Vagner Love destacou o fato de o time ter conseguido controlar a bola no campo de ataque. "Gostei do desempenho da equipe. Rodamos a bola, ficamos com ela, marcamos sem ela, criamos algumas chances, mas sabemos que temos de melhorar e conseguir as vitórias", disse.

Love saiu de campo com dores na coxa e é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o CSA, em Maceió. "O adutor está bem dolorido. Acabei sentindo. Agora é esperar, fazer os exames e ver o que aconteceu. Na última chance já estava bem dolorido, se eu estivesse 100% saudável poderia concluir melhor."

Um desfalque já está certo para a próxima rodada. O atacante Boselli levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo contra o CSA, quarta-feira, fora de casa.